Испания – Украина: Луис Энрике потерял форварда перед матчем Лиги наций из-за коронавируса
11:00 - Читати українською
Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре не поможет своей национальной команде в поединке с Украиной.
Сборная Испании не внесла Адама Траоре в заявку на поединок ЛН против команды Андрея Шевченко, сообщает официальный сайт местной федерации.
Испания – Украина: Сабо сделал смелый прогноз на матч Лиги наций
24-летний игрок не играл против Германии (1:1) из-за сомнительных тестов на коронавирус. После игры Адама получил отрицательный результат на наличие COVID-19, но протокол УЕФА рекомендовал оставить игрока вне заявки.
Поединок подопечных Андрея Шевченко против Испании состоится 6 сентября в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter