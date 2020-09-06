Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре не поможет своей национальной команде в поединке с Украиной.

Сборная Испании не внесла Адама Траоре в заявку на поединок ЛН против команды Андрея Шевченко, сообщает официальный сайт местной федерации.

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24-летний игрок не играл против Германии (1:1) из-за сомнительных тестов на коронавирус. После игры Адама получил отрицательный результат на наличие COVID-19, но протокол УЕФА рекомендовал оставить игрока вне заявки.

Поединок подопечных Андрея Шевченко против Испании состоится 6 сентября в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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