Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин дебютировал за сборную Украины в поединке Лиги наций против Испании.

Центрхав стал уже 25-м дебютантом "сине-желтых" в период работы Андрея Шевченко главным тренером национальной команды (с 2016 года), сообщает Tribuna.

Испания – Украина – видео голов

Интересно, что Шевченко выпускает дебютантов во втором поединке подряд. В четверг, 3 сентября, первые поединки за сборную Украины провели Богдан Михайличенко и Александр Тымчик. Оба отличились голевыми передачами в матче против Швейцарии.

25-летний Харатин получил вызов в национальную команду еще на мартовские товарищеские поединки против Франции и Польши, однако данные матчи были отменены из-а COVID-19.

Испания – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций – новый дебютант в команде Шевченко