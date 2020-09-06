Бывший защитник Динамо и сборной Украины спрогнозировал стартовый состав от Андрея Шевченко на поединок против Испании в рамках второго тура Лиги наций.

"Будет ротация. Это при том, что никто не хочет прерывать победный путь, на который встала наша сборная. Затем снова будет перерыв, поэтому лучше готовиться к следующим матчам на положительных эмоциях.

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Я слышал, что Испания будет обкатывать молодежь. Другое дело, что когда Испания обкатывает молодежь – это еще одна сборная. Может, без суперзвезд, но будет нелегко. Все зависит от плана на игру от нашего тренерского штаба: работать активно, или садиться и играть на контратаках.

Марлос может отыграть с Испанией. Соболь логично напрашивается в основной состав. Интересно посмотреть на опорную зону. Зинченко 90 минут отработал в матче со Швейцарией. Ему сейчас очень необходимо играть и возвращать уверенность", – цитирует Головко Tribuna.

Как известно, недавно Головко возглавил кременчугский Кремень, который выступает в Первой лиге.

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