Оскар Родригес назвал залог успеха сборной Испании в матче против Украины
Полузащитник сборной Испании Оскар Родригес прокомментировал победу над Украиной (4:0) во втором туре Лиги наций.
"С первых минут мы играли очень хорошо, и окончательный счет отражает наше доминирование.
Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча
Мы (дебютанты сборной – прим.) очень хотим играть. Мы выходим, чтобы отдаваться на поле полностью. Тренер говорит нам делать то же, что мы делаем в своих командах
Относительно Фати... Каждый раз, когда он касался мяча, он создавал опасность. Его выступление можно оценить на десять из десяти", – цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, подопечные Шевченко на выезде крупно уступили сборной Испании (0:4) и с 3 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы группы А4.
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