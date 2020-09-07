"С первых минут мы играли очень хорошо, и окончательный счет отражает наше доминирование.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мы (дебютанты сборной – прим.) очень хотим играть. Мы выходим, чтобы отдаваться на поле полностью. Тренер говорит нам делать то же, что мы делаем в своих командах

Относительно Фати... Каждый раз, когда он касался мяча, он создавал опасность. Его выступление можно оценить на десять из десяти", – цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, подопечные Шевченко на выезде крупно уступили сборной Испании (0:4) и с 3 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы группы А4.

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