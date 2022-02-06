Испания одолела Украину в матче за третье место Евро-2022 по футзалу. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Испания вышла вперед в середине первого тайма, когда Мелладо идеально поймал подачу из аута. Украина отыгралась усилиями Чернявского, однако через минуту пропустила снова – 2:1.

Украина проиграла Испании в матче за бронзу Евро по футзалу – самый успешный турнир "сине-желтых" за 17 лет без медалей

После перерыва забивали только испанцы. Боис поймал Цыпуна на противоходе, а точку поставил Адольфо, наказав "сине-желтых" за игру с пустыми воротами. Украина завершила Евро-2022 без медалей, но за такое выступление точно не стыдно.