Швейцария сумела вырвать победу над испанцами в 5-м туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Нати" прижали визави с первых мгновений и создали ряд острых моментов, но забили только раз – Аканджи головой замкнул подачу с углового. Испания отыгралась после роскошного прохода Асенсио и точного выстрела Альбы.

Лига наций: Швейцария удержала сенсационную победу над Испанией, Португалия разгромила Чехию