Испания – Швейцария – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча
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Швейцария сумела вырвать победу над испанцами в 5-м туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Мануэль Аканджи 21’
Брель Эмболо 58’
21’ Мануэль Аканджи
58’ Брель Эмболо
"Нати" прижали визави с первых мгновений и создали ряд острых моментов, но забили только раз – Аканджи головой замкнул подачу с углового. Испания отыгралась после роскошного прохода Асенсио и точного выстрела Альбы.
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Но уже в следующей атаке Эмболо затолкал сферу в ворота визави. Снова посодействовал угловой. "Фурия Роха" не сумела даже сравнять счет, поэтому опустилась на второе место с 8 пунктами. Швейцария набрала 6 зачетных баллов, поднявшись на третье место в группе А2 Лиги наций.
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