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Испания – Швеция – 3:0 – видео голов и обзор матча

09:20 31 Читати українською
Испания – Швеция – 3:0 – видео голов и обзор матча
Испания – Швеция – 3:0 – видео голов и обзор матча

В отборе к Евро-2020 в группе F шведы с разгромным счетом уступили испанцам. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

64’ Серхио Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Микель Оярсабаль
 
64’ Серхио Рамос
85’ Альваро Мората
87’ Микель Оярсабаль

Все голы в отчетном поединке были забиты во втором тайме. Сначала испанцы реализовали два пенальти, а перед финальным свистком Микель Оярсабаль, который проводил лишь второй матч за сборную, забил дебютный гол в составе национальной команды.

Отбор на Евро-2020: Испания благодаря двум пенальти одолела Швецию и закрепилась на первом месте в своей группе

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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