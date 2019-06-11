Испания – Швеция – 3:0 – видео голов и обзор матча

В отборе к Евро-2020 в группе F шведы с разгромным счетом уступили испанцам. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Все голы в отчетном поединке были забиты во втором тайме. Сначала испанцы реализовали два пенальти, а перед финальным свистком Микель Оярсабаль, который проводил лишь второй матч за сборную, забил дебютный гол в составе национальной команды.

Отбор на Евро-2020: Испания благодаря двум пенальти одолела Швецию и закрепилась на первом месте в своей группе