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Испания – Россия: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова

20:42 388 Читати українською
Испания – Россия: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова
Станислав Черчесов / Getty Images

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Мы провели работу, у нас есть время проверить, кто на что готов. Каждого игрока подведём, потом все вернутся в общую группу. Жирков, боюсь, провёл последний матч на турнире, он и так вышел с больной ногой, отыграл тайм, потом сказались проблемы", – цитирует Черчесова Чемпионат.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

"Мы знали, как играть. Когда знаешь, что ждет – ты к этому готов. Мы готовились к тому, что нужно выдержать. Испанцы забирают мяч у всех.

Мы знали, к чему мы идем. И мы, и все понимали: они сильнее нас. Но это ни о чем не говорило.

Серию пенальти мы не репетировали. Репетировал только Дзюба. И почему-то в воротах. К Акинфееву и вообще в их епархию (вратарей и тренеров вратарей) я старался не лезть", – сказал Черчесов в ефире Матч ТВ.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания - Россия Испания Испания ЧМ 2018 Россия Россия Станислав Черчесов Станислав Черчесов
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