Испания – Россия: послематчевая пресс-конференция Фернандо Йерро

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал сенсационное поражение от России.

"Мы приезжали сюда с амбициями. Но я не думаю, что можно говорить о провале или крахе Испании. Сегодня линия между победой и поражением была очень тонкой.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Последнее, что я сказал своим игрокам: это Чемпионат мира, наслаждайтесь. Я хотел, чтобы мы закончили матч с высоко поднятыми головами. И мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать: мы были профессионалами", – цитирует Йерро пресс-служба ФИФА.