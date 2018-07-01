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Испания – Россия: послематчевая пресс-конференция Фернандо Йерро

21:09 206 Читати українською
Испания – Россия: послематчевая пресс-конференция Фернандо Йерро
Фернандо Йерро / ФИФА

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал сенсационное поражение от России.

"Мы приезжали сюда с амбициями. Но я не думаю, что можно говорить о провале или крахе Испании. Сегодня линия между победой и поражением была очень тонкой.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Последнее, что я сказал своим игрокам: это Чемпионат мира, наслаждайтесь. Я хотел, чтобы мы закончили матч с высоко поднятыми головами. И мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать: мы были профессионалами", – цитирует Йерро пресс-служба ФИФА.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания Испания ЧМ 2018 Испания - Россия Фернандо Йерро Фернандо Йерро Россия Россия
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