Испания – Россия: Йерро определился с вратарем

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро определился, кто из голкиперов займет место в воротах в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России.

Наставник "Фурии рохи" определился с основным кипером на матч первого раунда плей-офф на ЧМ-2018, сообщает Marca.

Испания – Россия: "Фурия роха" готовится к возможной серии пенальти, – СМИ

"Да, вратарем будет Де Хеа", – кратко ответил Йерро на вопрос о том, кто выйдет в основе сборной в матче против россиян.

Отметим, что многие эксперты рекомендовали тренерскому штабу испанцев заменить голкипера Манчестер Юнайтед на молодого вратаря Атлетика из Бильбао Кепу Арризабалагу. Де Хеа в трех матчах группового этапа пропустил 5 мячей (3 – от Португалии, 2 – от Марокко). Один из голов Криштиану Роналду стал возможным именно из-за ошибки Давида.

Отметим, что матч 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия пройдет 1 июля на Лужниках. Начало поединка в 17:00.