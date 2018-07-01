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Испания – Россия: "Фурия Роха" установила уникальный рекорд по забитым голам

18:19 176 Читати українською
Испания – Россия: "Фурия Роха" установила уникальный рекорд по забитым голам
"Фурия Роха" установила уникальный рекорд по забитым голам

Сборная Испании впервые в истории забивает в 23 официальных матчах подряд.

Сборная Испании открыла счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России благодаря автоголу Сергея Игнашевича.

Испания – Россия – видео голов

Благодаря этому голу "Фурия Роха" установила рекорд, сообщает Twitter OptaJose. Испанцы впервые в истории национальной сборной забили в 23-м матче подряд.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка Испания – Россия.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания

live
1 : 1
Россия
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Испания Испания ЧМ 2018 Испания - Россия
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