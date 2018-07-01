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Испания – Россия: "Фурия Роха" проигрывала хозяевам Мундиаля все 5 раз в истории

20:34 67 Читати українською
Испания – Россия: "Фурия Роха" проигрывала хозяевам Мундиаля все 5 раз в истории
Испания – Россия: "Фурия Роха" проигрывала хозяевам мундиаля все 5 раз в истории

Сборная Испании никак не может обыграть команду, которая принимает чемпионат мира.

Сборная Испании сенсационно проиграла России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

"Фурия Роха" на протяжении своей истории 5 раз играла против хозяев Мундиаля, и все 5 раз проиграла, сообщает портал Gracenote Live.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания Испания Испания - Россия
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