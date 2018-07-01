Испания – Россия: "Фурия Роха" проигрывала хозяевам мундиаля все 5 раз в истории

Сборная Испании никак не может обыграть команду, которая принимает чемпионат мира.

Сборная Испании сенсационно проиграла России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

"Фурия Роха" на протяжении своей истории 5 раз играла против хозяев Мундиаля, и все 5 раз проиграла, сообщает портал Gracenote Live.

Spain vs Hosts at #WorldCup:

1934 vs Italy: 1-0 loss

1950 vs Brazil: 6-1 loss

2002 vs Korea: 0-0 loss after penalties

2018 vs Russia: ?? — Gracenote Live (@GracenoteLive) 1 липня 2018 р.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018