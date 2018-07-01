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Испания – Россия: Акинфеев – лучший игрок матча

20:01 127 Читати українською
Испания – Россия: Акинфеев – лучший игрок матча
Испания – Россия: Акинфеев – лучший игрок матча

Голкипер Игорь Акинфеев стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия.

Россия сумела одолеть сборную Испании в серии послематчевых пенальти в 1/8 чемпионата мира-2018.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал голкипер Игорь Акинфеев, который в серии пенальти совершил два сейва и вывел свою команду в следующий этап Мундиаля.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания Испания Испания - Россия Россия Россия Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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