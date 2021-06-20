"Мне очень хочется поскорее посмотреть матч и все проанализировать. Ощущения не самые лучшие. Возможно, мы превосходили соперника, но этого недостаточно для победы. Мне понравилась Польша, ей удалось создать много моментов. Испания слишком сильно старалась победить, но не создавала явных моментов. И жаль, что нам не удалось реализовать пенальти в решающий момент.

Испания – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я ожидал большего преимущества от Испании, но мы его не добились. Мы хотели победить, но даже ничьей в этом матче нам может хватить, если выиграем в последнем туре. Тогда Испания даже может стать первой в группе. Никто не говорил, что будет легко", – приводит слова Энрике AS.

Напомним, "Фурия Роха" не смогла одержать победу во втором подряд поединке на Евро-2020, расписав мировую с поляками (1:1). Испания имела реальную возможность вырвать победу, но Жерар Морено не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Польша расписала ничью с Испанией, сохранив шансы на 1/8 финала Евро-2020 – "Фурия Роха" на грани вылета из турнира