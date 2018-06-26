Испания – Марокко: послематчевая пресс-конференция Эрве Ренара

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Испании.

"Часть желтых карточек была по делу, часть нет. Это уже не имеет значения. А вот если мяч вышел за пределы поля, когда нам забивали второй гол, – это огромная ошибка. Офсайда там не было, это мы признаем. Но если мяч вышел за пределы поля... Работа судьи – сложная. Я это не отрицаю. Но есть вопросы.

Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ с первого места

Мы бы хотели обыграть Испанию, поэтому мы и вышли играть! Конечно, это непросто, ведь их сборная состоит из футболистов Реала и Барселоны. Но наши игроки, вся команда заслуживает похвалы за эту игру и весь чемпионат мира.

Нам не хватало опыта, и были игры, в которых мы должны были показать лучший результат. Мы запомним этот чемпионат мира. Это был волшебный момент. Я желаю удачи всем командам в 1/8 финала, а особенно двум африканским сборным, которые пытаются туда попасть", – цитирует Ренара ФИФА.