Испания – Марокко: послематчевая пресс-конференция Фернандо Йерро

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал ничью в матче с Марокко на поделился ожиданиями 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Мы уже говорили, что будет сложно, мы понимали, что Марокко не даст нам ни сантиметра. Да, они проиграли оба матча, но заслужили большего.

Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

Все прекрасно понимают, что такое видеоповторы. Было известно, что будет технология, которая постарается обеспечить справедливость. Это не идеальный подход со своими недостатками, но справедливый.

Это не секрет, что я горд, я тренер команды своей страны, я тренер сборной Испании. Для меня это честь, я чувствую удовлетворение. С первого дня работы я действительно чувствовал гордость за то, что я ее тренирую.

Я видел все три матча России. Я видел и поражение от Уругвая. Нам нужно делать собственные выводы. У нас достаточно времени до матча. Мы будем готовиться. Самое важное – сосредоточиться на этой команде", – цитирует Йерро портал Sports.ru.

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