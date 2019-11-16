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Испания – Мальта – 7: 0 – видео голов и обзор матча

01:17 18 Читати українською
Испания – Мальта – 7: 0 – видео голов и обзор матча
Санти Касорла снова забил за сборную Испании / Yahoo Sports

Сборная Испании разгромила Мальту в матче отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Мальта.

 

"Фурия Роха" развлеклась в матче против сборной Мальты, забив семь голов без ответа. Стоит отметить, что дебютным голами за национальную команду Испании отличились Жерар Морено, Дани Ольмо и Пау Торрес.

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Испанцы с первого места выходят на Евро-2020, а сборная Мальты попытается отобрать очки у Норвегии, что может позволить команде опередить Фарерские острова и избежать последнего места в отборочной группе F.

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