Испания сыграет против Италии во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Испания – Италия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Испания – Италия: анонс матча Евро-2024

По вывеске это, вероятно, самый громкий матч группового этапа Евро-2024. Оба гранда начали турнир с победы. Испания разгромила хорватов (3:0), а Италия справилась с Албанией (2:1).

Стартовый состав Испании:

Италии: