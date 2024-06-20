На Евро-2024 до сих пор был только один матч с супертоповой афишей – Испания vs Хорватия. Впрочем, противостояние “Фурии Рохи” с Италией по статусу на порядок выше. Каких-то других слов для такой вывески не надо, все и так все понимают.

"Они в восторге от нас": де ла Фуэнте расхвалил Испанию после победы над Хорватией на Евро-2024

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Сборная Испании стартовала с разгрома хорватов, причем окончательный счет 3:0 был организован еще до перерыва. Как всегда, пиренейцы агрессивно прессинговали, перекрывая все варианты коротких пасов и вступая в интенсивный отбор после потерь, а их фишкой стали открывания за спины. Туда шикарно врывались не только вингеры и Мората, а и “десятка” Педри – и они получали своевременные и очень точные передачи.

Героями первого матча стали Карвахаль (невероятно, но это был его дебют на чемпионатах Европы), Ямал (самый молодой автор ассиста в истории Евро) и Мората (открыл счет). Самые яркие оды выписывали 16-летнему вингеру Барсы, однако самую интересную оценку в соцсетях получил Альваро.

Вы могли бы сказать мне, что Морате 27, и я бы вам поверил. Вы могли бы сказать мне, что ему 37, и я бы тоже вам поверил. Ты мог бы сказать мне, что он сейчас играет за Юве, Атлетико, Аль-Хилал или Наполи, и я бы сказал, что уверен. Ты мог бы сказать мне, что его первый турнир был ЧМ 2002 и я бы сказал, что знаю - Nooruddean (@BeardedGenius) 15 июня, 2024

"Вы можете сказать мне, что Морате 27, и я поверю. Можете сказать, что ему 37, и я тоже поверю. Можете сказать, что сейчас он играет за Юве, Атлетико, Аль-Хиляль или Наполи, и я отвечу, что да. Вы можете сказать мне, что его первым турниром был Чемпионат мира 2002 года, и я скажу, что знаю.

Главной неожиданностью первого испанского матча на Евро-2024 стали скромные 46% владения мячом. Впервые за 136 игр "Фурия Роха" уступила по этому показателю. Отчасти сказывается определенное упрощение игры под руководством Луиса де ла Фуэнте – после ватоката Луиса Энрике публика скорее радуется этому факту. Впрочем, не меньшее значение играет целесообразность работы от контратак после быстрых 3:0.

Но действительно ли Испания настолько грозная? Разгром хорватов на самом деле оставил немало вопросов. У команды залетел относительно случайный первый гол, во втором все решил гений Фабиана Руиса и Ямала, а третий произошел после углового – при этом до 20-х минут "клетчатые" мало что позволяли "Фурии". Впрочем, основная претензия не в этом.

Испания явно провалила прессинг, хотя хорватам для этого пришлось идти на колоссальные риски. Центр поля пиренейцев перегрузили сразу пятью игроками, а фулбеки смело шли вперед по флангам – и картина не менялась по ходу матча. Да, это открывало пространство за спинами – и именно этот минус в тактике хорватов привел к разгрому – но вместе с тем они издевались над "Фурией" в опорной зоне и проводили очень перспективные атаки.

Испании повезло с реализацией, а "ватных" подвела завершающая фаза. Тем не менее, Луис де ла Фуэнте получил очень тревожный сигнал. Если бы у Златко Далича было атакующее звено уровня сборной Италии, то плюсы от авантюрного плана могли бы перевесить минусы. К тому же, "Скуадра" тактически и кадрово мощнее в защите, что позволяет прессинговать 1-в-1 – хорваты пытались так действовать, но боялись из-за проблем сзади. Если бы они играли персоналками по всему полю, то Фабиан Руис не получил бы такой свободы.

Вообще, первый соперник на Евро-2024 допустил немало ошибок в стартовом плане (Фабиану Руису не предоставили никакого внимания, а прессинг сыпался). Лучано Спаллети в плане подготовки вряд ли повторит недоработки коллеги – впрочем, его Италия в матче с Албанией не очень впечатлила.

Возможно, сказался переход на четверку защитников, хотя в спаррингах наигрывали тройку. Она более удобна для игроков базового клуба (Интера). В атаке это проблем не создавало, ведь "Скуадра" выстраивалась в 3-4-3, однако при обороне работали в 4-1-4-1. Показательно, что именно футболисты Интера привезли самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы – Димарко ошибся с аутом, Бастони не сориентировался, поэтому пришлось отыгрываться уже с 23-й секунды.

Впрочем, лидеры Интера (Бастони и Барелла) организовали и 2:1 уже на 16-й минуте, а до перерыва апеннинцы могли и разгром устроить. Особенно поражала смелость центральных защитников сборной Италии, ведь они заходили на чужую треть, поджимая структуру и комбинируя. Также нравились переводы от Бареллы и действия Кьезы на дриблинге без пространства, да и вообще все футболисты здорово понимали и реализовывали идею игры.

В первом тайме все было хорошо. Италия должна была забивать третий гол, однако спасал голкипер Стракоша. Тем более неприятным стал откат "Скуадры" после перерыва – подопечные Лучано Спаллети существенно сбавила обороты. Конечно, игра по счету имела рациональное зерно, однако это было рискованно. Албанцы долго не раскрывались, а потом едва не отыгрались на последних минутах.

Можно сказать, что это был такой план тренера, но Италия не впервые выключается. Похожие истории часто случались в отборе к Евро – так было в обоих матчах с Украиной, с Северной Македонией в Скопье и с Англией дома. Эта нестабильность может дорого стоить в поединке с Испанией.

Качество игры с первого тайма против Албании может создать колоссальные проблемы для команды Луиса де ла Фуэнте. С другой стороны, "Скуадру" еще не проверяли интенсивным прессингом и столь сильными забеганиями за спину. Будет очень интересно посмотреть, как обе топ-сборные проявят себя на таком серьезном уровне.

Ориентировочные составы на матч Испания – Италия

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан Руис – Ямал, Мората, Уильямс

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко – Фраттези, Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Скамакка, Пеллегрини

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