Испания – Грузия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024
Сборная Испании в рамках 1/8 финала Евро-2024 сыграет с Грузией. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Испании и Грузии стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Кельне. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
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Испания – Грузия: стартовые составы:
Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан Руис – Ямал, Мората, Уильямс
Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Лочошвили – Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили – Микаутадзе, Кварацхелия
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