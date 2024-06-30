Сборная Грузии стала сенсацией Евро-2024. Да что там сенсацией?! Прорыв Сакартвело в 1/8 финала – настоящая сказка, в которую никто не верил. На этом фоне сборную Украины часто критикуют за отсутствие смелости и эмоций, однако сравнивать эти истории не следует. Гораздо проще быть смелым, когда от тебя ничего не ожидают и не требуют.

"Кварацхелия лучше всех испанцев": у лидера Грузии сорвало крышу от выхода в плей-офф

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А вот тактический перфоманс картвели действительно выглядит интереснее. Вилли Саньйолю удалось удивить не только результатом, а и перевоплощением команды. Грузия проходила отбор в "автобусной" модели со ставкой на физическую готовность и эмоциональную заряженность – и именно так она начинала дебютный матч против Турции. Впрочем, пропустив быстрый гол, команда неожиданно нашла себя.

Поняв, что в атаке получаются интересные вещи, "крестоносцы" все наглее лезли вперед. В конце концов, еще до перерыва Грузия превратилась в другую сборную – с эффективным выходом из-под прессинга, с позиционными ротациями на чужой половине, с разрезными передачами, открываниями между линиями и агрессивным контрпрессингом. При этом бешеная страсть и прекрасная физическая подготовка никуда не делись.

Это не значит, что Грузия стала грозой Евро-2024. Подопечные Вилли Саньйоля не способны поддерживать непрерывность атак и часто откатываются в блок, который совсем не соответствует уровню турнира. Турки переиграли их, а чехи не выбили только чудом – 26:5 по ударам, 11:1 в створ, но только 1:1 на табло. 10 сейвов Мамардашвили отвели от ворот Сакартвело аж три ожидаемых гола.

Конечно, была еще победа над ротированным составом Португалии (хотя резервным его никак не назвать), которая подтвердила опасность грузинских контратак. Там наконец проявил себя Хвича, который не только открыл гол, но и накручивал по несколько соперников своим фирменным дриблингом. Все эти скиллы понадобятся в противостоянии с Испанией – в противостоянии, где в Сакартвело снова никто не верит.

И не просто так. Настоящей грозой Евро-2024 можно смело называть "Фурию Роху". Три победы в "группе смерти" с Италией, Хорватией и Албанией, 48 ударов, 5 голов. "Клетчатым" забили трижды еще до перерыва, а "Скуадра" только чудом избежала той же участи. "Орлы" же даже за центр поля переходили редко.

После первого тура казалось, что "Фурия Роха" вынесла хорватов случайно. У подопечных Луиса де ла Фуэнте возникали проблемы под агрессивным прессингом, а свое давление было не слишком эффективным – впрочем, испанцы заставили соперника принять авантюрный план с раскрытием пространства за спинами. Между тем, эта сборная прямо сейчас является лучшей в вертикальном футболе с диагоналями, лонгболами на ход и фланговыми контратаками.

Поединок с итальянцами доказал, что единственный шанс избежать разгрома – это сидеть низко. И все равно "адзурри" должны были громить, поэтому грузинам нет резона отсиживаться в обороне. На "Фурию" необходимо давить – но как? Надо же отобрать мяч, а значит надо прессинговать, а перекрывать одного только Родри теперь мало.

В нынешнем рисунке игры прекрасно раскрылся диспетчерский талант Фабиана Руиса (пожалуй, самого недооцененного испанского футболиста в последние 10 лет). Под его дальние передачи открываются супербыстрые и техничные Ямал (уничтожил хорватов) и Уильямс (поиздевался над итальянцами), а еще есть грамотные врывания Педри и мобильный Мората. А еще есть Карвахаль, центрбеки с первым пасом, интенсивный контрпрессинг...

Перечислять суперзвезд и игровые преимущества Испании над Грузией можно очень долго. Очевидно, что все ставки сегодня направлены на успех пиренейцев. Впрочем, Сакартвело ничего не боится – на них не ставили и с турками, кучу преимуществ имела Португалия, а в 1/8 финала Евро-2024 никто и не надеялся на легкий матч.

Подопечные Вилли Саньйоля все равно будут атаковать на грани эмоционального срыва. Иначе они не умеют. Вряд ли они создадут очередную сенсацию, но смотреть на футбол грузин интересно и без результата.

Ориентировочные составы на матч Испания – Грузия

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан Руис – Ямал, Мората, Уильямс

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Квирквелия, Кашия, Двали, Лочошвили – Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили – Микаутадзе, Кварацхелия

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