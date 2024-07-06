Журналист Бен Джейкобс прокомментировал скандальное решение арбитра Энтони Тейлора не назначать пенальти в ворота Испании за попадание в руку Марку Кукурелье в штрафной площадке.

"Энтони Тейлор принял правильное решение не фиксировать игру рукой Марка Кукурельи, которая выглядит более очевидной, чем в случае с Йоахимом Андерсеном (игроком сборной Дании – прим.).

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Но руководство УЕФА советует не присуждать игру рукой, потому что рука Кукурелье опущена вниз, вертикально и не считается такой, что неестественно увеличивает объем тела", – написал Джейкобс в твиттере.

Аналогичное мнение озвучил и журналист Дейл Джонсон, который отметил, что на брифинге от УЕФА перед турниром рассматривали похожий эпизод с моментом Кукурельи.

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