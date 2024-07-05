Испания – Германия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
Сборные Испании – Германии встречаются в рамках 1/4 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию в этой новости на "Футбол 24".
Матч Испания – Германия начнется в 19:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле MHP Арены в Штутгарте. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки.
Испания – Германия: анонс матча 1/4 финала Евро-2024
В ХХІ веке в очных матчах Германия побеждала только раз, и то это было в товарняке. Зато Испания имеет четыре победы, из которых три официальных. Пиренейцы наносили поражение Бундестим в финале Евро-2008, в полуфинале ЧМ-2010, а почти четыре года назад в Лиге наций вообще устроили избиение со счетом 6:0.
Испания – Германия стартовые составы:
Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан Руис – Ямал, Мората, Уильямс
Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Раум – Джан, Кроос – Сане, Гюндоган, Мусиала – Хаверц