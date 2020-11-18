Наставник сборной Германии Йоахим Лев продолжает верить, что его команда находится на правильном пути, несмотря на 6 голов от испанцев.

"Сложно сейчас что-то объяснить. Все пошло не так. Во втором тайме мы пытались играть персонально, прессинговать соперника, чтобы вернуться в игру. Но Испания играла лучше, быстрее и точнее. У нас не было шансов. Это черный день.

Испания – Германия – 6:0 – видео голов и обзор матча

Мюллер, Боатенг и Хуммельс? Мы говорили, что доверяем всем игрокам, которые вызываются, и мы на правильном пути.

Сегодня мы увидели, что мы прогрессируем не так быстро, как думали и надеялись после последних матчей. Но мы все еще доверяем этим игрокам. Конечно, у меня есть желание искать решение. Это мой долг", – цитирует Лева Bayern & Germany.

Сборная Испании возглавила группу А4, оставив немцев на второй строчке.

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