Испания – Германия: известен вердикт по травме Педри – игрок ожидает сроки восстановления
6 июля 11:04 - Читати українською
Полузащитник сборной Испании Педри покинул поле уже на 8-й минуте матча против Германии из-за стыка с Тони Кроосом.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
52’ Дани Ольмо
119’ Микель Мерино
120+5’ Даниэль Карвахаль
Флориан Вирц 89’
52’ Дани Ольмо
89’ Флориан Вирц
119’ Микель Мерино
120+5’ Даниэль Карвахаль
У Педри диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает Relevo.
Евро-2024: определилась первая пара полуфинала
Хавбеку предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы узнать точные сроки восстановления и исключить сопутствующие травмы колена. Если подтвердится предварительный диагноз, то это означает, что Евро-2024 для Педри закончилось.
Добавим, что испанец сыграл в 4 матчах на Евро-2024 (учитывая и игру против Германии), отметившись 1 ассистом.
Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма
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