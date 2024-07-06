Полузащитник сборной Испании Педри покинул поле уже на 8-й минуте матча против Германии из-за стыка с Тони Кроосом.

У Педри диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает Relevo.

Евро-2024: определилась первая пара полуфинала

Хавбеку предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы узнать точные сроки восстановления и исключить сопутствующие травмы колена. Если подтвердится предварительный диагноз, то это означает, что Евро-2024 для Педри закончилось.

Добавим, что испанец сыграл в 4 матчах на Евро-2024 (учитывая и игру против Германии), отметившись 1 ассистом.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма