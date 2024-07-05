Противостояние в Штутгарте между сборными Испании и Германии окрестили "досрочным финалом". Так себе название, учитывая афишу другого матча дня и потенциальные афиши в полуфиналах. С таким подходом каждый второй поединок на Евро-2024 станут называть досрочным финалом – а поединков, кстати, осталось всего семь.

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Немецкие фаны настроены на победу в домашнем турнире. Это уже дело чести, ведь после двух позорных чемпионатов мира страна потеряла футбольный престиж. Юлиан Нагельсманн сумел его вернуть, поставив очень агрессивный футбол – но хватит ли его для триумфа над Испанией?

Бундестим использует схему с тремя атакующими полузащитниками под нападающим. Они располагаются узко, открываются между линиями и получают сотни точных передач от Крооса, а фулбеки атакуют пространство на флангах. Разгром Шотландии (5:1) в матче-открытии Евро-2024 продемонстрировал, насколько грозной может быть Германия в такой модели.

Впрочем, у этой тактики есть важный минус – она уязвима к контрвыпадам. Команда теряет баланс между атакой и обороной, ведь тылы прикрывают лишь два центрбека, опорник и медленный Кроос. При этом линия защитников у Юлиана Нагельсманна допускает приличное количество ошибок разного рода.

Кроме того, соперники адаптировались. Венгрия и Швейцария оборонялись в схеме 5-2-3 – передняя тройка прессинговала Крооса и Ко, в опорной зоне возникал перегруз, который заставлял опускаться кого-то из "десяток", а на флангах давили 1-в-1. Центрбеки мадьяр и альпийцев еще и смело выдергивались из линии, ведь у них за спиной была подстраховка – как следствие, Германия провела очень тяжелые матчи и едва не проиграла "нате".

Ожидалось, что Юлиан Нагельсманн проведет перестановки перед матчем 1/8 финала против Дании, опуская Гюндогана до Андриха. Коуч же решил бросить в бой Сане – но не для рывков по флангу при смещениях Киммиха в центр. Лерой просто заменил Вирца по позиции и работал, как "десятка". Тренерский штаб ничего не менял.

Как следствие, с Данией тоже сыграли очень неоднозначно. Ударная 10-минутка с кучей стандартов едва не уничтожила скандинавов, но после этого они перехватили инициативу и вообще оставили Бундестим без ударов. Пауза из-за ливня несколько сбила их темп, но в первый час встречи игра была равной – Германия даже пропустила гол, но VAR отменил его и подарил хозяевам пенальти.

В контексте противостояния с Испанией все эти особенности изрядно тревожат немецкое сообщество. Сборная Испании – с отрывом лучшая команда Евро-2024 в плане вертикальной игры. Реактивные и супертехничные вингеры (Уильямс и Ямал), фантастический пассинг Руиса и Родри, врывание Педри из глубины и открывание Мораты за спинами, агрессивная игра фулбеков – все это уничтожило Хорватию, Италию и Грузию. Их порвали на тряпки.

Уязвимой обороне сборной Германии будет очень сложно сдерживать прорывы испанцев. Придется постоянно перестраиваться, подстраховывать, проверять ориентиры – подопечные Юлиана Нагельсманна в этом плане не впечатляют. Кроме того, Испания способна оказывать очень агрессивный прессинг.

Что наиболее важно, "Фурия Роха" может быть разной. Команда Луиса де ла Фуэнте одинаково эффективна как при 70% владения, так и при 47%. Она не зависит от контроля мяча, как при предыдущих тренерах. Бундестим такой же гибкостью похвастаться не может, что продемонстрировал поединок с Данией в 1/8 финала. Оставшись без мяча в середине первого тайма, немцы не нанесли ни одного удара.

Но неужели хозяева турнира обречены? Вовсе нет. Пиренейцы имеют свои уязвимости, которые очень неудачно ложатся на сильные качества соперника. Прежде всего, в глаза бросается правый фланг "Фурии", который кромсали даже грузины. Они пользовались недоработкой Ямала в обороне, выдергивали в центр Карвахаля и таким образом открывали весь фланг.

А у Германии в этой зоне оперирует Мусиала – лучший бомбардир и лучший дриблер Евро-2024. Кроме того, точную передачу из глубины метров на 70 всегда готов выполнить левый ЦЗ Шлоттербек (хотя и Рюдигер так умеет), не говоря уже о Кроосе. Второй гол в ворота Дании был показательным.

На левом фланге, кстати, ситуация похожа. Здесь может прорываться Сане, Вирц или Киммих.

Также неприятно удивили испанские потери мяча в матче с Грузией. Картвели постоянно выигрывали ничейные мячи и разыгрывали шикарные контратаки, пользуясь большим количеством пространства. Эти частые потери напомнили поединок "Фурии" против Хорватии – балканцам тогда удалось перегрузить центр поля и выиграть борьбу (вот только для этого им пришлось дополнительно вскрывать тылы). Тревожная тенденция.

В целом, Испания кажется несколько вариативнее Германии, но игра на встречных курсах, прессинг, дистрибуция мяча и кадровый подбор у титанов Евро-2024 примерно одинаковы. В этом матче очень многое будет зависеть от тренерских решений – и в этом плане очень интересно взглянуть на Юлиана Нагельсманна. Он может принять как гениальное решение, так и провальное, а может вообще ничего не менять.

Как бы там ни было, сегодня в Штутгарте ожидается фантастический матч. Будем надеяться, что никто не будет иметь проблем с его просмотром.

Ориентировочные составы на матч Испания – Германия

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан Руис – Ямал, Мората, Уильямс

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Вирц, Гюндоган, Мусиала – Хаверц

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