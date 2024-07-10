Уже после поединка Испания – Франция на поле выбежал болельщик, чтобы сфотографироваться с игроками на поле. Стюарды же пытались поймать нарушителя.

Шедевральный гол в стиле Месси в видеообзоре матча Испания – Франция – 2:1

Один из них перестарался – стюард так пытался остановить фаната, что влетел в ноги Альваро Морате, который после этого захромал. Сейчас состояние испанца неизвестно, но есть риск пропустить финал Евро-2024, который состоится уже 14 июля. Подобный случай не первый на турнире – ранее стюард едва не травмировал нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

Напомним, что Испания в волевом стиле победила Францию (2:1) благодаря шедевру Ямала и голу Дани Ольмо. За вторую путевку в финал уже сегодня, 10 июля, поборются Нидерланды и Англия.

Испания стала первым финалистом Евро-2024 – шедевральное шоу Ямала принесло волевую победу над Францией