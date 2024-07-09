Сборные Испании и Франции встречаются в рамках полуфинала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Испания – Франция начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Альянц Арена в Мюнхене. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки

Испания – Франция: анонс полуфинала Евро-2024: анонс полуфинала Евро-2024

Это будет 36-я очная встреча в истории противостояния команд. Испания одержала 16 побед, немного опередив Францию, которая выигрывала 13 раз. Семь матчей завершились вничью.

Испания – Франция: стартовые составы

Испания:

Франция: