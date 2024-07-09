Испания – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Евро-2024
9 июля 20:40 - Читати українською
Сборные Испании и Франции встречаются в рамках полуфинала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
21’ Ламин Ямал
25’ Дани Ольмо
21’ Ламин Ямал
25’ Дани Ольмо
Матч Испания – Франция начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Альянц Арена в Мюнхене. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки
Испания – Франция: анонс полуфинала Евро-2024: анонс полуфинала Евро-2024
Это будет 36-я очная встреча в истории противостояния команд. Испания одержала 16 побед, немного опередив Францию, которая выигрывала 13 раз. Семь матчей завершились вничью.
Испания – Франция: стартовые составы
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Франция:
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