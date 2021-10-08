УЕФА определился с бригадой судей, которые будут работать на решающем матче Лиги наций.

Поединок между Испанией и Францией обслужит 42-летний англичанин Энтони Тейлор, информирует официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники – Гэри Бесвик и Адам Нанн. Четвертым рефери будет Крейг Поусон, а за VAR будет отвечать Стюарт Атвелл. Финал Лиги наций Испания – Франция состоится 10 октября, начало в 21:45.

К слову, бригада Тейлора работала на матче 1-го тура Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой (0:0). Англичанин с подачи VAR отменил гол Николая Шапаренко на последних минутах встречи.

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