"Я не собираюсь подводить итоги Евро во время самого турнира. Нам противостояла очень хорошая сборная Испании, которая подтвердила все, что делала ранее. Были вещи, которые Франция могла бы сделать лучше против соперника, который много контролировал мяч, особенно, когда речь шла о пасовой игре, но нам не хватало вертикальности.

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Мы боролись до конца, несмотря на наши проблемы, которые были у нас по разным причинам. Многие наши игроки оказались в непростых ситуациях. Мы играли шестой матч на турнире, и, возможно, были немного менее энергичны. У нас был последний шанс.

Стиль игры? Испания не является осторожной или закрытой командой, это команда, которая очень хорошо держала оборону. У нас тоже не было всего атакующего оружия по разным причинам, поэтому нам пришлось приспосабливаться. У нас не было нашей традиционной игры. Мы приспособились, чтобы быть конкурентоспособными, хотя и в пределах возможного", – приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Испания вышла в финал Евро-2024, в волевом стиле переиграв Францию. На гол Коло Муани результативно ответили Ямаль и Ольмо.

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