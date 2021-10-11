"Это офсайд, по нашему мнению, но сейчас нет другого выбора, как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг навстречу новым титулам.

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Мы хорошо держали линию обороны, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья объяснил нам, что Эрик Гарсия намеревался сыграть в мяч и коснулся его", – рассказал испанец в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, что "Фурия роха" открыла счет в финальном поединке с французами усилиями Оярсабаля, но затем пропустила от Бензема и Мбаппе. Гол последнего стал противоречивым из-за различных трактовок правил.

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