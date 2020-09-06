Испания – Украина: Левченко возлагает большие надежды на подопечных Шевченко в матче Лиги наций
16:42 - Читати українською
Известный украинский эксперт Евгений Левченко поделился мыслями о поединке против Испании в Лиге наций.
"Сегодня еще один очень важный тест для сборной Украины! Испания, даже, если будет играть молодежь – серьезный соперник.
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Но я верю и надеюсь, что ребята покажут достойный футбол", – написал Евгений Левченко в своем Твиттере.
Напомним, поединок против испанцев состоится уже сегодня, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.
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