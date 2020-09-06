Известный украинский эксперт Евгений Левченко поделился мыслями о поединке против Испании в Лиге наций.

"Сегодня еще один очень важный тест для сборной Украины! Испания, даже, если будет играть молодежь – серьезный соперник.

Экс-игрок сборной Украины дал совет Шевченко, как противостоять Испании

Но я верю и надеюсь, что ребята покажут достойный футбол", – написал Евгений Левченко в своем Твиттере.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже сегодня, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

Испания – Украина: анонс матча Лиги наций