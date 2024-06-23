Испанец приехал впервые на Евро-2024 и уже установил несколько рекордов. Впрочем, Ламин Ямал может создать проблемы для национальной команды из-за своего возраста.

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Дело в том, что немецкое законодательство запрещает работать молодым людям до 18 лет после 20:00, исключение составляют спортсмены, которым можно играть до 23:00. В матч против Италии Ламина Ямала заменили примерно в 22:30 (по немецкому времени), но в Германии считается работой послематчевые интервью и пребывание в раздевалке.

Как сообщает Bild, штраф за нарушение составляет около 30 тысяч евро. Закон распространяется не только на граждан Германии, но и распространяется на иностранцев. На сегодня власти не приняли меры по подобным инцидентам.

Напомним, что Испания в последнем туре группового этапа сыграет против Албании. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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