"Мы исходили из того, как играют испанцы. Мы не можем сегодня играть в свой футбол. Пришлось перестроиться и действовать проще. Думаю, испанцы не были к этому готовы. Не хочу, чтобы эта победа была единственной. Все терпели и дрались ради такого результата .

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Мой кураж? Это такое дело. Я тоже работаю. Сегодня удача была на нашей стороне. Мы профессионалы, должны подстраиваться под каждого соперника. Это принесло победу.

Что касается критики, то мне все равно. Я знаю, как работает команда. За наше терпение и страдания на поле фортуна нас отблагодарила. Осталось еще две игры, вся борьба в группе впереди.

Отдам ли я теперь свое место в воротах? Сложилась такая ситуация. Желаю здоровья Пятову, Лунину и Панькиву. Может я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру. Для меня важно, чтобы команда побеждала", – сказал Бущан в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче 4-го тура Лиги наций Украина впервые в истории победила сборную Испании со счетом 1:0. Голом отметился Виктор Цыганков.

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