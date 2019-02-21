Исмаили: Выездной матч против Хоффенхайма должен стать примером для Шахтера в поединке с Айнтрахтом

Защитник Шахтера Исмаили поделился мыслями относительно матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Мы сыграем с сильной, прекрасно подготовленной физически командой. Поэтому мы должны оставаться верными нашим принципам, быть внимательными и попытаться навязать сопернику свой игровой стиль.

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У нас есть все шансы, чтобы привезти из Франкфурта нужный результат. Выездной матч против Хоффенхайма в Лиге чемпионов должен стать примером для нас.

Матч в Харькове оказался нетипичным. Мы уже на одиннадцатой минуте остались в меньшинстве и это, безусловно, повлияло на нашу игру. Физически нам пришлось очень трудно, а потому, учитывая условия, в которых пришлось играть, результат первого матча был положительным", – цитирует Исмаили torcedores.com.

Напомним, сегодня состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов Айнтрахт – Шахтер, начало в 19:55. Первая встреча этих соперников завершилась ничьей (2:2).

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