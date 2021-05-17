"Я помню свою первую игру, которую провел за Шахтер. Помню, что я приехал и сразу же травмировался (поединок против запорожского Металлурга 19 мая 2013 года, – прим.).

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Но самая важная игра, наверное, была против Манчестер Сити, когда мы выиграли в Харькове и прошли дальше (6 декабря 2017 года "горняки" победили 2:1 и вышли в 1/8 финала, – прим.). Я тогда смог забить гол. Это, наверное, самый памятный поединок.

И, конечно же, я помню игру против Хоффенхайма, где мы также смогли инвертировать результат в последний момент – такое не забывается (27 ноября 2018 года Шахтер на выезде победил 3:2, – прим.)", – рассказал бразилец в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, 31-летний защитник продолжает восстанавливаться после травмы – в общем он провел в сезоне 2020/21 лишь три матча.

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