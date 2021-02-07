Бразильский защитник "горняков" Исмаили выделил самый ценный для себя результативный выстрел, который повлиял на дальнейшую судьбу команды.

"Верю, что это был мяч в ворота Манчестер Сити. Это была очень важная победа для нас. Нам очень нужен был этот мяч и эта победа, чтобы пройти в следующий этап Лиги чемпионов.

Исмаили: Обожаю Украины, она очень много мне дала

Кроме того, забить гол такой команде как Манчестер Сити, которая еще не проигрывала в чемпионате, это запомнилось навсегда. Это лучший мяч, который я забил за Шахтер", – признался Исмаили в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18 Шахтер обыграл Манчестер Сити со счетом 2:1 и прошел в плей-офф турнира, где в 1/8 финала уступил римской Роме.

Шахтер завершил зимние сборы победой – дубль Коноплянки, долгожданный камбэк Исмаили, ошибки Бондаря