Исмаили вошел в тройку самых дорогих игроков УПЛ на данный момент

Левый защитник Шахтера Исмаили солидно прибавил в рыночной стоимости.

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков украинской Премьер-лиги. В тройку самых дорогих футболистов нашего чемпионата вошел Исмаили. Его рыночная цена выросла на 4,5 миллиона – теперь бразилец стоит 11 миллионов евро.

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Таким образом, левый защитник Шахтера сравнялся со своими партнерами Тайсоном и Марлосом, которые до сих пор вдвоем возглавляли рейтинг. 30-летние вингеры, согласно последним обновлениям, не добавили в цене.

Топ-5 самых ценных игроков УПЛ дополняют два украинских "горняка" Тарас Степаненко – 10 миллионов евро и Ярослав Ракицкий – 8,5 миллиона.

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Самым дорогим футболистом Динамо остался Виктор Цыганков – 8 миллионов евро. Новички киевлян Сидклей и Че Че замыкают топ-10 рейтинга – по 5 млн.

Главная звезда из-за пределов Динамо и Шахтера – Хорхе Карраскаль. Колумбиец оценен в 2,5 миллиона.