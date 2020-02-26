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Исмаили: В Португалии буду чувствовать себя еще лучше, если мы пройдем Бенфику

20:45 58 Читати українською
Исмаили: В Португалии буду чувствовать себя еще лучше, если мы пройдем Бенфику
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили уверен, что команда хорошо подготовилась к игре против Бенфики и выдержит давление Эштадиу да Луж в четверг.

 

"Очень счастлив вернуться в Португалию, я провел здесь 3,5 года. Это был памятный период. Я чувствую себя здесь прекрасно, и буду чувствовать себя еще лучше, если мы завтра выиграем и пройдем дальше.

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Мы очень хорошо проявили себя в первом матче. Это результат нашей работы на сборах. Сейчас очень важно тщательно подготовиться к этой игре. В Португалии замечательная поддержка болельщиков. Но у нас опытные игроки, мы привыкли к таким громким стадионам", – отметил Исмаили на предматчевой пресс-конференции в Лиссабоне.

Напомним, игра на Эштадиу да Луж начнется в четверг, 27 февраля, в 22:00. В первом матче победу со счетом 2:1 одержала украинская команда.

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Источник: Футбол 24
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