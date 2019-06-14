Исмаили станет первым трансфером Фонсеки в Роме – португалец хочет еще одного экс-игрока "горняков"

Рома и Шахтер близки к договоренности по трансферу Исмаили. За 29-летнего бразильца "джалоросси" выложат около 15 млн евро.

Левый защитник Шахтера Исмаили близок к переходу в Рому. Размер компенсации за латераля, который станет первым подписанием Паулу Фонсеки в Вечном городе, составит ориентировочно 15 млн евро, сообщает Forza Roma.

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Бразилец заменит в Роме Александра Коларова. Серб может продолжить карьеру в Турции, где им активно интересуется Фенербахче. К слову, в свое время Исмаили работал с Фонсекой и в Браге – предыдущем клубе португальца.

Кроме того, экс-наставник Шахтера хочет подписать еще одного своего бывшего подопечного. Речь идет о Фреде, который год назад перебрался в Манчестер Юнайтед, однако пока не сумел адаптироваться в Англии. Ожидается, что Рома сделает манкунианцам предложение об аренде игрока.

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