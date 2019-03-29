Исмаили сможет принять участие в матче с Александрией – его повреждение оказалось незначительным

Защитник "горняков" Исмаили, который получил травму в контрольном матче с Олимпиком, вскоре вернется на футбольное поле.

По информации телеканала Футбол 1, повреждение бразильца, которое он получил в спарринге с Олимпиком, оказалось несерьезным и Исмаили сможет принять участие в ближайших матчах Шахтера.

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К слову, контрольный матч между Шахтером и Олимпиком завершился разгромной победой "горняков" со счетом 4:0. Отметим, что ближайший матч донецкая команда сыграет в среду, 3 апреля с Александрией, а уже 7 апреля Шахтера в 1/4 финала Кубка Украины будет противостоять Динамо.

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