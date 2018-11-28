Исмаили, Швед и 2 игрока Динамо претендуют на звание лучшего в УПЛ в ноябре

Стартовало голосование за звание лучшего игрока ноября в украинской Премьер-лиге. На награду претендуют 8 игроков, представляющих сразу шесть клубов.

О старте голосования за лучшего игрока месяца сообщает официальный сайт УПЛ.

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На награду претендуют победители номинации "Лучший игрок тура" (14-й тур – Марьян Швед (Карпаты), 15-й тур – Николай Шапаренко (Динамо Киев), 16-й тур – Андрей Цуриков (Александрия), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение ноябрьских туров: Артем Гордиенко (Зоря), Виктор Цыганков (Динамо Киев), Исмаили (Шахтер), Андрей Запорожан (Александрия), Александр Филиппов (Десна).

Голосование за звание лучшего проходит на сайте лиги.