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Исмаили: Шахтер начинает изучать Динамо

09:15 4 Читати українською
Исмаили: Шахтер начинает изучать Динамо
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

 

"Нас ждет очень сложная игра. Шахтер – Динамо – это украинское класико. Дальше пройдет лишь одна команда – мы рассчитываем только на победу. Важно как можно быстрее восстановиться после Александрии, чтобы быть готовыми к Кубку.

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Сейчас начинаем изучать Динамо. Мистер объяснит нам важные тактические моменты, и, надеюсь, в воскресенье мы будем стопроцентно готовыми и сможем хорошо себя показать.

Динамо» или другой соперник – зачастую они закрываются в обороне и просто ждут ошибки с нашей стороны, чтобы забить гол. Для нас важно все время оставаться сконцентрированными.

Если не будем ошибаться в наших атаках, то не будем и терять мяч. Шахтер всегда забивает, и постепенно в ходе матча мы тоже сделаем это. Главное – не пропускать. Мы будем бороться и постараемся пройти в полуфинал", – цитирует Исмаили официальный сайт Шахтера.

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Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев
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