Исмаили рассказал о работе под руководством Каштру

Защитник Шахтера Исмаили прокомментировал метод работы нового главного тренера Луиша Каштру.

"Не скажу, что произошли какие-то огромные изменения. Но Каштру пришел со своей философией. Ему нравится, когда у нас есть 2-3 тактические схемы, которые мы можем использовать в течение одного матча.

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Все зависит от того, как идет поединок, как мы можем поменяться, перепозиционироваться и при этом не менять игроков. Наш тренер очень требователен в тактических вопросах", – цитирует Исмаили Tribuna.com.

Луиш Каштру возглавил Шахтера этим летом, сменив на посту Паулу Фонсеку, который перебрался в Рому.

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