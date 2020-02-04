Исмаили рассказал, как проходит его реабилитация после неприятной травмы локтя

Защитник Шахтера Исмаили поделился подробностями своего процесса восстановления после проблем с рукой.

"Я действительно получил очень чувствительный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Был интенсивная боль. Но, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на сто процентов.

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На первом сборе было важно набрать форму, и в этом помогли товарищеские матчи. С каждым днем ​​мы чувствуем себя лучше, физические кондиции уже на хорошем уровне. Теперь постараемся лучше подготовиться тактически. Бенфика? Понятно, что ты всегда думаешь о сопернике, следишь за его матчами... Но у нас есть достаточно времени, чтобы сейчас еще не забивать себе голову игрой оппонента, а думать больше о своей команде. Уверен, что именно к первому поединку мы будем полностью готовы и постараемся победить", – подчеркнул Исмаили в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, матчи между "горняками" и Бенфикой в ​​рамках 1/16 Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

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