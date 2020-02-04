toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Исмаили рассказал, как проходит его реабилитация после неприятной травмы локтя

4 февраля 23:38 18 Читати українською
Исмаили рассказал, как проходит его реабилитация после неприятной травмы локтя
Исмаили / Сайт Шахтера

Защитник Шахтера Исмаили поделился подробностями своего процесса восстановления после проблем с рукой.

"Я действительно получил очень чувствительный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Был интенсивная боль. Но, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на сто процентов.

Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы – Бутко вне списка

На первом сборе было важно набрать форму, и в этом помогли товарищеские матчи. С каждым днем ​​мы чувствуем себя лучше, физические кондиции уже на хорошем уровне. Теперь постараемся лучше подготовиться тактически. Бенфика? Понятно, что ты всегда думаешь о сопернике, следишь за его матчами... Но у нас есть достаточно времени, чтобы сейчас еще не забивать себе голову игрой оппонента, а думать больше о своей команде. Уверен, что именно к первому поединку мы будем полностью готовы и постараемся победить", – подчеркнул Исмаили в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, матчи между "горняками" и Бенфикой в ​​рамках 1/16 Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького

blog_ava
"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020
4 февраля
1257
Теги
Зимние сборы Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
3
мин
Шахтер
10:30
Македония ГП
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук