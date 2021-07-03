"Я начал работать на неделю раньше, чем все, потому что имел серьезную травму колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас опять занимаюсь индивидуально, стараюсь понемногу интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже через несколько недель смогу работать в общей группе.

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Дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. Но бывает по-разному: то ощущаешь боль, то нет. Повторюсь, следует понемногу интегрироваться и возвращаться в команду. Надеюсь, проблем не возникнет, я буду чувствовать себя лучше и помогать Шахтеру, работая со всей группой игроков.

Новый тренерский штаб? Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Ранее мы говорили на португальском, однако итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а впоследствии, думаю, будем понимать все на 100 процентов. Сейчас у нас несколько иная работа, много тактического направления. К сожалению, я не слишком долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все стремятся проявить себя как можно лучше в этом году.

Знакомство с новичками? Да, конечно же, мы уже пообщались. Больше с Марлоном и Педринью, ведь мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива", – поделился Исмаили в комментарии Shakhtar News.

Отметим, что бразилец, который в предыдущих кампаниях был лидером дончан, в сезоне 2020/21 провел на поле лишь 3 встречи из-за тяжелой травмы колена.

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