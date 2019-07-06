Исмаили подвел итоги спаррингов с Юрдингеном и Копенгагеном

Защитник Шахтера Исмаили прокомментировал результаты контрольных матчей против Юрдингена (1:1) и Копенгагена (2:1).

"Товарищеские матчи на данном этапе сборов очень важны, чтобы адаптироваться и набрать игровой темп. С Копенгагеном провел на поле уже больше времени и чувствовал себя комфортнее.

Шахтер – Копенгаген – 2:1 – видео голов и обзор матча

Отличный соперник, заставивший нас побегать и потрудиться, но большую часть времени мы контролировали ход событий. Оба поединка дня вышли непростыми: жарко, немного высокая трава, что усложняло задачу. Мне нравится более прохладная температура.

Тем не менее это хорошая контрольная работа для нас, которая поможет подготовиться к сезону. Нам еще нужно поработать, чтобы набрать наилучшую физическую форму", – цитирует Исмаили официальный сайт Шахтера.

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