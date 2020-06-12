Исмаили озвучил главную цель Шахтера на концовку сезона

Бразильский защитник "горняков" Исмаили поделился мыслями относительно будущего чемпионства донецкой команды.

"Мы хорошо возобновили чемпионат – победили в классико и матче с Десной. Но, на мой взгляд, команда еще не в идеальном состоянии, адаптация идет полным ходом, и с каждым днем ​​мы чувствуем себя лучше подготовленными.

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Переживаем другие, совершенно новые моменты, к которым не привыкли: разные протоколы и ограничения. Однако они необходимы, мы это прекрасно понимаем. Видеть пустые стадионы сложнее всего. Фанат – сердце футбола, и я надеюсь, что все нормализуется, а трибуны снова будут заполнены.

У нас хорошее преимущество, но это не расслабляет нас. Цель – выиграть титул как можно скорее, и с каждой победой мы к ней приближаемся. В воскресенье можем сделать еще один очень важный шаг к чемпионству.", - цитирует Исмаили официальный сайт "горняков".

Напомним, после 25-го тура Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 65 очков. Следующий поединок подопечные Каштру проведут против Колоса 14 июня. Начало встречи в 17:00.

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