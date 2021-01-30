"Восстановление прошло хорошо. Процесс был долгий – все-таки семь месяцев. Я очень счастлив. Полностью готов, уверен в себе, рад, что снова буду тренироваться с командой, и думаю, что многое смогу сделать.

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У меня еще будет переходный период после отпуска. Если бы не отпуск, наверное, я бы уже тренировался с командой. Посмотрим, вероятно, предстоит два-три дня индивидуальной работы, а затем смогу присоединиться к общей группе.

Жаль, что не удалось принять участие в первом сборе. Всегда неприятно, когда готов меньше других. Возможно, это немного усложняет мою задачу, но я надеюсь, что все сложится хорошо. Будем стараться. Думаю, мы подойдем готовыми к официальным матчам – и я, и вся команда.

Такой паузы в игре я еще не делал. Очень жду первой игры. Сейчас главное – восстановиться полностью и снова стать важным элементом команды. Надеюсь, это получится и все мы сможем завоевать трофеи с Шахтером", – сказал Исмаили в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Исмаили оставался вне игры почти семь месяцев – защитник травмировался в июне прошлого года.

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