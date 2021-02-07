"Переезд в Украину стал для меня чем-то очень важным. Я уехал из Бразилии очень рано и прожил три с половиной года в Португалии. Было просто: язык тот же самый, климат не отличается от бразильского. Но когда я приехал сюда, это для меня совсем другой мир. Я помню, что приехал зимой, было очень холодно. Для меня это было что-то сверхновое.

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На самом деле, я очень хорошо адаптировался к стране. Я уже восемь лет здесь нахожусь. Украина очень много мне дала. Шахтер очень много мне дал, поэтому мне нравится жить здесь. Сначала мы жили в Донецке. Это город, где наш стадион, наша тренировочная база – одна из лучших в мире. Сейчас мы живем в Киеве, и президент пытается сделать все, чтобы у нас были лучшие условия для работы.

Также я думаю, что здесь есть много возможностей. Это столица. Здесь есть все для нас и наших детей. Я не могу жаловаться. Я обожаю Украину", – поделился Исмаили в интервью официальному YouTube-канала Шахтера.

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